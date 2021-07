Wateroverlast in Vlaams-Brabant, Overstroomde Gete zet voetbalstadion Tienen tot meters hoog onder water

Ook op andere plaatsen in het Hageland staan de waterpeilen erg hoog en lopen op verschillende plaatsen staan straten onder water. Dat is ondermeer het geval op de N2 in Lubbeek, dat is de weg tussen Leuven en Diest. De staatsbaan is in samenspraak met de politie ter hoogte van de kruising Kraainwinkelbeek afgesloten voor alle verkeer, er is een omleiding voorzien. Ook in Tielt-Winge staat verschillende straten onder water en moesten verschillende paarden geëvacueerd worden. Net zoals in Oplinter bij Tienen, waar enkele straten blank staan, maar voorlopig geen huizen bedreigd. In Tienen zelf is ondermeer het voetbalveld van KVK Tienen ondergelopen. Ook in Aarschot zijn er problemen: ondermeer op het industrieterrein kan het verkeer nog moeizaam door en in de tunnel van het station staat water. In Diest blijft het peil van de Demer voorlopig onder controle en worden niet meteen problemen verwacht, maar lokaal zijn er wel problemen door beken die het water niet meer aankunnen.