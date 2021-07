Alle hens aan dek in Sint-Truiden: burgemeester Engelbosch helpt met uitdelen zandzakken

Sint-Truiden heeft vanaf vanochtend last van hevige regen. De brandweer van hulpverleningszone Zuid-West Limburg kreeg al meer dan 200 oproepen voor wateroverlast. In Sint -Truiden is de situatie ernstig en wordt de crisiscel bijeen geroepen. Bij de inwoners van Zepperen staat het water tot aan de knieën. Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) helpt bij het uitdelen van zandzakken.

Ook de plaatselijke bakker in Zepperen heeft veel wateroverlast. "We zijn intussen 5 jaar eigenaar van de bakkerij maar dit hebben we nog nooit gezien", zegt hij, "dat de straat volledig blank staat."