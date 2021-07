Vandaag veel regen verwacht in centrum van het land: "Kans op lokale wateroverlast zit er zeker in"

Vanavond en in het begin van de nacht kan er nog regen vallen of zijn er buien mogelijk, maar in de loop van de nacht wordt de neerslag minder intens. Het blijft zwaarbewolkt. Ook vrijdagochtend is dat het geval. Vooral in het oosten kan er nog een bui vallen.

Zaterdag blijft het meestal droog. De dag begint zwaarbewolkt, maar later komen er opklaringen. Zondag wisselen, na het optrekken van het ochtendgrijs, zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog en het wordt nog iets warmer met maxima van 20 tot 25 graden.