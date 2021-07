Hoeveel regen kunnen we de komende uren nog verwachten?

“De waterellende is nog niet voorbij.” Met die weinig opbeurende boodschap begon Frank Deboosere vanmiddag zijn weerbericht op de tv. Op de radar ziet de weerman dat de regenzone die de watersnood in Wallonië en het oosten van Limburg heeft veroorzaakt, afgelopen nacht opgeschoven is naar het centrum van het land.

Na de oostelijke provincies krijgen vandaag ook de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen bakken met water over zich heen. “Op verschillende plaatsen in die provincies is de voorbije 24 uren 40 tot 60 liter per vierkante meter gevallen en het is nog niet voorbij, want de neerslagzone blijft maar haperen.”