West-Vlaamse brandweerzone biedt hulp in Luik: "Ervaring van op de Noordzee komt van pas"

6 brandweermensen van brandweerzone 1 uit West-Vlaanderen worden in de provincie Luik ingezet om te helpen met de immense wateroverlast. Door de hevige regenval van de laatste dagen treedt nu ook de Maas buiten zijn oevers. De bewoners in de stad Luik, die aan de oevers van de rivier wonen, worden geëvacueerd. Brandweerzone 1 is op dit moment de enige zone van West-Vlaanderen die ondersteuning biedt.

Filiep Dekiere is als eerste zonecommandant aanwezig op de militaire basis Roucourt in Luik. "We kregen de vraag welke zones gepaste hulp konden bieden. Wij hebben een boot en 6 brandweermannen, die kunnen duiken en de ervaring hebben op de Noordzee om mensen te redden. Het gaat echt om mensen van hun huizen halen en vervoeren naar het droge."

Niet alleen de Ourthe is ferm uitgebreid, ook de Maas treedt nu buiten zijn oevers. "De toestand is te gevaarlijk om in de onmiddellijke omgeving te blijven", zegt waarnemend burgemeester van Luik, Christine Defraigne (MR). Wie zijn huis aan de Maas in Luik niet kan verlaten, wordt gevraagd om naar een hogere verdieping te klimmen.