West-Vlaamse uitbater ziet camping in Ardennen overstromen: "Dit weekend kunnen we sowieso nog niet opengaan"

Na de hevige regenbuien afgelopen dagen stroomde de Ourthe over. Verschillende kampen en campings werden geëvacueerd. Onder andere ook camping Benelux in La Roche-en-Ardenne. "De camping bestaat al 22 jaar, maar nog nooit werden we geconfronteerd met zo'n waterellende", vertelt uitbater Coralie Maene. "In een kleine 2 uur stond alles volledig onder water. In de winter zijn we op zoiets voorzien, maar niet in de zomer. De Ourthe heeft normaal een breedte van ongeveer 5 meter en ik gok dat die nu 22 meter breed is."

Voorlopig staat de camping nog steeds volledig onder water, zegt Coralie. "Wij kunnen zelf het terrein niet betreden omdat de waterstand te hoog is. We hebben de schade nog niet eens kunnen opmeten."

En er is beter weer op komst, maar het probleem is nog niet direct opgelost, vreest Coralie. "Hoe snel het opkomt, zo snel kan het ook wegtrekken. Maar de Ourthe nam heel wat vuil mee, dus het terrein zal eerst grondig gekuist moeten worden. Dit weekend zullen we sowieso nog niet kunnen opengaan." Alle gasten werden geëvacueerd.