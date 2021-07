Zuid-Afrika wil 25.000 militairen inzetten na dagen van rellen en plunderingen

"Alle beschikbare reservisten zullen orders krijgen", schrijft het leger in een verklaring. Het zou een van de grootste militaire operaties in 27 jaar zijn in Zuid-Afrika. Minister van Defensie Nosiviwe Mapisa-Nqakula bracht het parlement gisteren op de hoogte van de operatie. President Cyril Ramaphosa moet het plan nog goedkeuren.

De extra soldaten zullen naar de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng worden gestuurd. In deze provincies zijn de rellen het meest intens. De havenstad Durban in de provincie KwaZulu-Natal is zeer zwaar getroffen door het geweld, maar ook andere plekken bleven niet gespaard. Eerder werden er zo'n 5.000 soldaten naar deze regio's gestuurd. Samen met de politiediensten proberen ze al dagen de orde te herstellen.



Intussen nemen ook burgergroepen het recht in eigen handen om hun huizen te beschermen. De politie vond in een voorwijk van Durban een grote hoeveelheid munitie. "Sommige mensen bereiden zich voor op een oorlog", aldus de minister bevoegd voor de politie, Bheki Cele. De regering heeft ook de vaccinatiecampagne in de provincie KwaZulu-Natal moeten opschorten. De vaccins raken niet op tijd in de ziekenhuizen, bovendien heerst er momenteel een enorme druk op spoeddiensten, dat meldt de private ziekenhuisgroep NetCare.

"Ga niet hamsteren"

Als reactie op de grote plunderingen en de sluiting van vele winkels en benzinestations, zijn mensen beginnen te hamsteren. De minister van Energie waarschuwt dat mensen niet in paniek massaal voedsel en benzine hoeven in te slaan. De grootste raffinaderij van het land in Durban is tijdelijk gesloten en door de wegblokkades is het vervoer van aardolieproducten zwaar verstoord. "De overheid werkt eraan om het vervoer in alle veiligheid te laten doorgaan", klinkt het.

"Geen georganiseerd protest"

In grote gebieden in Zuid-Afrika brak protest en chaos uit na de veroordeling en opsluiting van gewezen president Jacob Zuma, een week geleden. Zuma werd veroordeeld tot 15 maanden cel wegens minachting van justitie. De protesten mondden uit in plunderingen, brandstichting en geweld. De ordediensten krijgen de chaos niet onder controle. Er is geen georganiseerd protest, mensen zijn vooral aan het plunderen geslagen.

