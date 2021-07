Brandweer Oost-Limburg geeft geen toelating om 61 dieren te voederen op eiland in de Maas

Stichting Limburgs Landschap heeft 17 paarden en 41 gallowayrunderen lopen in het natuurgebied De Wissen in Stokkem. Dat gebied strekt zich uit tussen de Maas, de Oude Maas van Stokkem en een grindplas. Door de Maasoverstroming was het volledige natuurgebied blank komen te staan. Enkel een uitkijktoren op een hogere heuvel was nog zichtbaar als een eiland in de brede stroom. De 61 dieren hadden zich een toevluchtsoord gezocht rond deze uitkijktoren en een lapje grasakker.

Om de dieren eten te geven wilden de leden van Stichting Limburgs Landschap met bootjes te water gaan. In die bootjes lag hooi. De actie nam heel wat voorbereidingen. Toen de bootjes gevuld waren kregen de medewerkers van Stichting Limburgs Landschap een verbod om de gevaarlijke Maas op te varen. “Reden is de sterke stroming van het water,” aldus Kristel Vautmans van Stichting Limburgs Landschap.

“Donderdag hebben we de dieren wel nog te eten kunnen geven, maar toen stond het water van de Maas niet zo hoog als nu vrijdag. Na overleg met onze leden hebben we ook besloten met de bootjes vol hooi niet de Maas op te gaan. Gelukkig hebben de dieren donderdag nog eten gekregen en kunnen ze best wel een dagje zonder. We wachten nu de stand van de Maas af. Die gaat vanaf morgen dalen. Wie weet kunnen de dieren morgen weer zelf, op meer ruimte in het natuurgebied, eten.”