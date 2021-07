"Freedom Day": Engeland lost de coronateugels ondanks stijgende cijfers en waarschuwende wetenschappers 

Wat Johnson niet zegt, is dat de politieke druk zo hoog wordt, dat hij niet meer terug kan komen op zijn eerdere belofte het land weer open te gooien (“onomkeerbaar,” had hij er nog aan toegevoegd). Met name in zijn eigen Conservatieve Partij gaan er steeds meer stemmen op om een eind te maken aan de lockdown. Ze verwijten hem zelfs dat hij zijn eerdere beloftes heeft verbroken. Bovendien heeft hij sinds enkele weken een virulente lockdowntegenstander in zijn regering, de nieuwe minister van Volksgezondheid Sajid Javid, die binnen de partij veel gewicht in de schaal legt en over een aanzienlijke aanhang beschikt.