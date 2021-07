België haalt voor het eerst IS-vrouwen  terug uit Syrië, ook kinderen komen mee

De zes vrouwen en tien kinderen zouden vanmorgen opgehaald zijn in het kamp Al-Roj. Een delegatie van Buitenlandse Zaken was begin juni naar Syrië gereisd om de repatriëring voor te bereiden van een groep vrouwen die zich had aangesloten bij terreurgroep IS en van hun kinderen. De vrouwen werden ondervraagd en bij iedereen werden DNA-stalen afgenomen. In België is onderzoek gedaan en op basis daarvan is nu beslist welke vrouwen en kinderen mogen terugkeren. De regering had in maart dit jaar beslist om kinderen tot 12 jaar terug te brengen naar België. Volgens onze informatie zijn de kinderen die onderweg zijn tussen anderhalf en tien jaar oud.