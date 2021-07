Beveren neemt geen extra maatregelen rond PFOS-vervuiling

In het Logistiek Park Waasland en de nieuwe tijdelijke buffer aan Schoorhavenweg is geen vervuilde grond gebruikt. Er was ongerustheid dat aangevoerde grond daar afkomstig zou zijn van de Oosterweelwerken. Beveren heeft daar informatie over opgevraagd bij aannemers, die bevestigen dat de grond proper is en afkomstig van andere werven . De gemeente heeft ook daar stalen laten nemen die aantonen dat de grond zuiver is.