Bibliotheek in Kapellen drukt coronacertificaten af voor wie ze niet kan downloaden

Als je op reis wil of naar een groot evenement wil gaan, heb je in veel gevallen een coronacertificaat nodig. Zo'n certificaat bevat een QR-code die je via je smartphone kan downloaden en meenemen, maar dat is niet voor iedereen even evident. De gemeente Kapellen biedt daarom een extra dienst aan waarbij ze coronacertificaten in de bibliotheek printen voor wie het nodig heeft.