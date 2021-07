Blankenberge is klaar voor drukke week: "We zijn niet meer bezig met die rellen van vorige zomer"

Na het minder goede weer in de eerste helft van juli kondigt er zich een betere week aan. En uit ervaring weet Erwin Renders van Blue Beach Blankenberge dat het dan druk wordt. "Dat is al altijd zo geweest: na enkele weken slecht weer komt er sowieso een stormloop van toeristen, die willen genieten van de zon. En we zijn er klaar voor".

Vorig jaar nog waren in Blankenberge zware rellen met jongeren op het strand en de dijk. "Maar nee, we zijn daar niet meer mee bezig. Het is wel goed dat we meer politie op het strand zien."