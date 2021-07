Strandredders en Zeereddingsdienst in actie in de Ardennen: "Het water sleurt alles met zich mee"

Niet alleen de stroming maakt de reddingsmissies moeilijk, maar ook de ronddrijvende brokstukken kunnen de reddingsbootjes in gevaarlijke situaties brengen. Hierdoor moest Hulpverleningszone Zone 1 rechtsomkeer maken. Hun boot was te klein en dus was de reddingsoperatie te gevaarlijk.

De boot van de Blankenbergse stranddienst is daar wel voor uitgerust. "Maar het is niet simpel", benadrukt hoofdredder Tom Cocle. "We moeten heel geconcentreerd blijven, want er zit van alles in het water, die onze schroef kan doen blokkeren of zelfs kapot maken. We zien van alles ronddrijven: een mazouttank, auto's, hout, glascontainers, vuilbakken. Het water sleurt alles op zijn weg mee."