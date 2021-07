Boeren bieden terreinen aan aan getroffen jeugdbewegingen, scouts uit Hamme zijn West-Vlaamse boer dankbaar

Het kamp zal een beetje anders zijn dan voorzien, maar dat vindt Jade niet erg. De scouts zijn creatief met oplossingen. "Gewoonlijk kamperen we naast een rivier waar we ons ook in wassen. Nu zal dat in een emmer zijn en vullen we grote vaten met water. " De administratie die bij een kamporganisatie komt kijken is last minute geregeld. "Dat was even stressen om de verzekering en registratie zo snel te laten aanpassen. De gemeente Wevelgem heeft alles ook snel in orde gebracht, heel tof dat ze dat voor ons wilde doen."