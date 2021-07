Brandweerman getuigt over moeilijke reddingsactie: "Dit is onwerkelijk"

Wat er in de regio nog allemaal moet gebeuren is volgens Vercammen moeilijk in te schatten. "Eerst moet het water zakken, dan zal veel duidelijk worden. Omdat de communicatielijnen wegvallen is het ook niet duidelijk of mensen vermist zijn of ze gewoon niet kunnen reageren. Gezien de situatie de we er hebben aangetroffen is er een reële kans dat we nog dodelijke slachtoffers gaan vinden."

Op het moment van uitzenden zat Vercammen samen met enkele collega's in de auto onderweg naar huis. "Het is hier heel stil. Iedereen is natuurlijk ook erg moe. Maar ik wil benadrukken dat ik enorm trots ben op het werk van het team. Ook de samenwerking met de andere diensten en bijvoorbeeld de Nederlandse collega's verliep erg vlot", besluit Vercammen.