Brandweerzone Westhoek helpt in Tienen met wateroverlast

Deze ochtend zijn 10 brandweermensen van zone Westhoek vertrokken richtingen Tienen om te helpen bij de wateroverlast. Ook in de provincie Vlaams-Brabant zijn verschillende straten onder water gelopen. Het nationaal crisiscentrum verstuurde gisteren al een oproep naar alle brandweerzones met de vraag om bijstand. 2 uur na de oproep hadden bijna 500 brandweermensen van zone Westhoek zich aangemeld om te helpen in de streken, die getroffen waren door de wateroverlast.

Omdat brandweerzone Westhoek niet de correcte boten heeft, konden zij niet helpen in het rampgebied in de Ardennen. "Wij hebben vanuit brandweerzone Westhoek de manschappen en materialen opgegeven die wij konden missen. Dat zijn er heel wat omdat onze regio niets ondervindt van de wateroverlast", vertelt Kristof Louagie, woordvoerder van brandweerzone Westhoek. "Het crisiscentrum heeft dan op basis van de lijst met materialen en manschappen gekeken in welk getroffen gebied de betrokken hulpverleningszone kan bijspringen. In Tienen hebben ze nood aan brandweerpompen of autopompen, die hebben wij momenteel op overschot."