Carrefour Gentbrugge in de bres voor slachtoffers noodweer: “Groot deel in magazijn gestockeerd”

Dat vertaalde zich vandaag in een enorme solidariteitsgolf. De hele dag door brachten tientallen mensen zakken met hulpgoederen naar de supermarkt in de Frederik Burvenichstraat. “Wij staan normaal op de rommelmarkt, maar als je die beelden ziet willen we in plaats van geld te verdienen veel liever alles wegschenken om te helpen. Alles wat ik kan geven, heb ik mee”, vertelt een barmhartige ziel. “Ik heb kussens, deken, fleece, schoenen, rugzakken, boekentassen en kledij mee”, zegt Anja. “Het is een kleine inspanning om die mensen daar een beetje te helpen. Wat die mensen moeten meemaken… Dat is erg ingrijpend.” Sommige mensen, zoals Karen, kwamen enkele keren terug om spullen binnen te brengen. “Want het is te veel om in een keer te dragen”, lacht ze.