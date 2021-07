Hoofdverzorger van het Belgisch wielrennersteam Chris De Vos over de voorbereidingen op de Spelen in Tokio

Het verschil tussen de Olympische Spelen in 2012 in Londen en nu in Tokio is volgens Chris gigantisch. En dat ligt niet alleen aan de coronacrisis, maar ook aan het weer. "In Londen hadden we meer Belgisch weer, het soort klimaat dat we gewoon zijn. Maar in Tokio is het broeierig warm. We mogen van geluk spreken dat we hier binnen in het hotel airco hebben. Maar we kunnen die temperatuur ook niet te laag zetten anders zijn we niet meer aan de warmte gewend. Voor de renners is het natuurlijk heel belangrijk om veel te drinken, want bij die hogere temperaturen verliezen ze veel meer vocht. Op het vlak van voeding hebben we niet meer zoveel moeten aanpassen."