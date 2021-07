Deze Maaslanders weigeren te vertrekken, ondanks evacuatie Maasgemeenten: "We voelen ons nog veilig"

"We zijn dat hier gewend", vindt een andere man. "Het is volgens mij al hoger geweest dan dit. De stuwdam is in ieder geval verhoogd. Schrik dat ik water binnen ga krijgen, heb ik niet. "

"Wij zijn nieuwkomers aan de Maas, dus we kennen er eigenlijk niets van", geeft Arlette Drees, ook uit Kotem, toe. "Vannacht zaten we wel met paniek en hebben we al onze spullen hoog geplaatst en hebben we het afwisselend in de gaten gehouden." Was Arlette dan beter niet gewoon vertrokken vannacht? "Wie wil er nu zijn huis achterlaten? Wij Vlamingen hebben nu eenmaal een baksteen in onze maag. We zijn ook met twee volwassenen, dus we krijgen het hier wel rond", vindt Drees.