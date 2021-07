Dijkbreuk in de Demer in Herk-de-Stad: "Maar we gaan heel wat huizen van water kunnen vrijwaren"

De burgemeester is er redelijk gerust in dat het in orde komt. "Heel veel lokale aannemers zijn aan het werken om het gat gedicht te krijgen. Er worden van overal betonblokken aangevoerd, ik weet zelfs niet meer van waar ze allemaal komen", lacht de burgemeester. "Ik ben er optimistisch over dat we de dijk gaan kunnen dichten en dat we zo heel wat huizen van water gaan kunnen vrijwaren."