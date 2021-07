Dijkbreuk in het Julianakanaal in Nederland: "Verlaat zo snel mogelijk het gebied!"

Het probleem verschuift echter met het water stroomafwaarts naar het noorden. Vanmiddag is daar een gat geslagen van een meter op een meter in een dijk van het Julianakanaal in Voulwames. Dat kanaal loopt evenwijdig met de Maas waar het water erg hoog staat en die overigens met het kanaal verbonden is.

De overheid vroeg de inwoners van de omliggende gemeenten Voulwames, Bunde, Brommelen en een deel van Geulle om zich naar een hogere verdieping in huis te begeven en ramen en deuren te sluiten. Er zou geen tijd meer zijn om de woning te verlaten.

Nu is dat advies echter ingetrokken. Er is een groot gat geslagen in de dijk en het hele omliggende gebied zou onder water komen te staan. Daarom moeten de inwoners zo snel mogelijk hun woning verlaten. In de buurt ligt ook de luchthaven Maastricht-Aken, maar die zou voorlopig nog niet bedreigd zijn.