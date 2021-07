Fruittelers blijven niet gespaard van wateroverlast: "Kersen onverkoopbaar"

Het noodweer van voorbije dagen heeft een grote ravage aangericht en ook Truiense fruittelers zijn daar het slachtoffer van. Het kersenseizoen is alvast om zeep. Dat zegt Dany Bylemans van PC Fruit: "Als er één vrucht is dat niet tegen de regen kan, dan is dat de kers", vertelt hij. "Op dit moment beginnen de rijpende kersen te barsten door de druk van het water. Ze zijn onverkoopbaar." Ander fruit zoals appelen en peer, hebben daar nog geen last van. Die zijn nog volop in groei.