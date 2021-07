In afwachting van gecoördineerde actie van hogere overheden, start Oosterzele al hulp op voor overstroomde dorpen 

Schepen Els De Turck (CD&V) van Oosterzele begrijpt dat de inwoners willen helpen. "Toen we hier enkele jaren geleden een windhoos hadden, was er ook veel solidariteit." De gemeente heeft een plan van aanpak: "we hebben een mailadres waarop vrijwilligers zich kunnen melden. Wie zich meldt gaan we volgende week contacteren. Tegen dan weten we beter welke goederen en welk soort hulp het meest nodig zal zijn." Mailen kan naar soswateroverlast@oosterzele.be .

Om goederen te stockeren die nu al aangebracht worden is de Ankerkerk ter beschikking gesteld. Mensen brengen vooral dekens, schoonmaakmiddelen en lang houdbaar voedsel. Oosterzele zal met de provincie en de civiele bescherming overleggen over de nodige hulpgoederen en waar in Wallonië die naartoe kunnen.