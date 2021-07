Gentenaar Louis laat zijn thuis in Luik achter om aan het water te ontsnappen: "Plots verliest alles zijn waarde"

"Toen ik die rivier zag, hoe wild en hoog die stond, dan weet je, de klimaatopwarmling komt dicht bij ons." Louis Waelkens woont sinds een jaar met zijn vriend op een gelijkvloers appartement in het centrum van Luik. Het ergst getroffen gebied in zijn provincie ligt amper 5 km van hem vandaan, in Chênée, waar je de mensen op het dak zag zitten.

Via sociale media hoorde hij dat het centrum van Luik moest geëvacueerd worden. "We hebben alle meubels hoger gezet en de waardevolle spullen er bovenop en dan zijn we vertrokken naar vrienden die op een heuvel rond Luik wonen. De berichten dat het leidingwater besmet en dus niet meer drinkbaar zou zijn, was ook een reden om te verhuizen.