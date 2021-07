Gentse horeca weemoedig over Gentse Feesten die er niet zijn

"In het begin, in mei, dacht ik dat het te vroeg was om te beslissen dat er geen Gentse Feesten kwamen", zegt Joiris. "Maar nu begrijp ik het, je moet maar naar de coronacijfers kijken. Het laatste dat we willen is dat we weer naar af gaan." Toch hoopt hij dat het tij nu snel keert. "We moeten weer beginnen te leven, zo snel mogelijk."