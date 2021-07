Wil jij mensen helpen die door noodweer zijn getroffen? Zo kan je dat doen

Er zijn ook een aantal geldinzamelingsacties opgestart door mensen die financiële hulp willen bieden. Zo is er bijvoorbeeld Branco Craeyeveld uit Wortegem, hij begon een getfunded campagne om geld in te zamelen voor de mensen in nood. "Ik vind dat de mensen tijdens de coronacrisis al genoeg geleden hebben."

Craeyeveld weet nog niet precies hoe hij het geld gaat verdelen, maar wil het zeker via een officiële instantie regelen. "Ik zou graag het OCMW of de gemeenten aanspreken, zij kunnen me dan verder helpen bij de verdeling". Ook Sem Clijsters startte een inzamelactie. Hij werd gisteren zelf geëvacueerd uit Stokkem en wil de gemeenten die het zwaarst getroffen zijn aanspreken om het geld te verdelen.

Ook de Stad Gent oraniseert een crowdfunding campagne. "De Stad zal ook zelf een substantiële bijdrage leveren op basis van het ingezamelde bedrag, en zal het totale bedrag overmaken aan de bevoegde instanties", klinkt het bij Stad Gent.