Vlaams minister-president Jan Jambon verwacht dat noodweer als ramp erkend wordt

Zoals Jambon aangeeft: de hoofdmoot zal gedekt moeten worden door de privé-verzekeringsbedrijven, vooral via de brandverzekering. Die is niet verplicht, maar zo goed als iedereen heeft er een. Bovendien bevat ze standaard een dekking tegen natuurrampen (waarvoor trouwens geen formele erkenning door de overheid nodig is).



Eigenlijk dekt die brandverzekering het meeste: de schade zelf aan de woning, maar ook de kosten van de opkuis. Wie géén brandverzekering heeft - zo'n vijf procent van de bevolking - kan niét aankloppen bij het rampenfonds als hij of zij een brandverzekering had kunnen afsluiten. De enige uitzondering zijn mensen met een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding.



Dekt de brandverzekering alles wat zich binnenshuis bevindt, dan dekt de autoverzekering de schade aan de auto als die op straat geparkeerd staat, zij het enkel vanaf een kleine omniumverzekering.



En dan is er nog het rampenfonds: dat dekt alles wat niet door de verzekeraar vergoed wordt. Bijvoorbeeld een weggespoelde wagen zonder die kleine omnium. Wat het rampenfonds niet dekt is schade aan tuinhuis, zwembad of spullen die weggehaald hadden kunnen worden. Er is ook een franchise van 500 euro, dat betaalt u altijd uit eigen zak.