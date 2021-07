Kleine Nete treedt buiten oevers: Geel en Kasterlee kondigen gemeentelijk rampenplan af

De hulpdiensten zijn bezig met kranen om de dijken te verhogen en leggen zandzakjes. Burgemeester Ward Kennes van Kasterlee (CD&V) hoopt dat dat voldoende is: "Het water stijgt nog wel, maar dat gebeurt maar heel geleidelijk. We hopen dat we met onze verhogingen wel gaan uithouden."



Toch blijven de diensten alert. "Het blijft een kritieke situatie. We kijken naar een plan B als er ergens toch een dijk zou begeven of als we het water echt niet meer kunnen tegenhouden."