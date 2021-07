Liveblog - Alle ogen gericht op de Maas: 6 gemeenten in Limburg geëvacueerd, dodentol loopt op tot 11

Het waterpeil van de Maas staat nog altijd hoog. De hulpdiensten blijven de situatie angstvallig in het oog houden. De sluizen van de stuwdam in Monsin bij Luik lijken het voorlopig wel te houden. Als dat niet lukt, zou dat een ramp zijn voor de gemeenten stroomafwaarts. Daarom is gisteravond laat nog beslist om delen van de 6 Maasgemeenten in de provincie Limburg te evacueren. Het gaat om Het gaat om de gemeenten Maasmechelen, Lanaken, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Riemst. In sommige dorpen of gehuchten is de evacuatie verplicht.