Vanmorgen voor het eerst helikopter ingezet bij reddingsactie na watersnood, maar waarom kon dat gisteren nog niet? 

"Dat er nu een eerste helikopter is opgestegen, is omdat het weer nu veel beter is dan gisteren. Het probleem was dat er in de valleien door het vele water daar een mistlaag werd gevormd. Die bleef hangen tot op ongeveer 40 meter. En met een helikopter daar door manoeuvreren is niet aangewezen. Hoogspanningslijnen staan wel op een stafkaart, maar bouwkranen bijvoorbeeld niet. Een botsing met een kraan is fataal voor een helikopter (...) Het laatste waar we nood aan hebben is een vliegramp boven op de watersnood", legt Verwilligen uit in "De ochtend" op Radio 1: