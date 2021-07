Motorrijder overleden na ongeval in Meerhout

Rond 18.30 uur is er een dodelijk verkeersongeval gebeurd op Biezenhoed in Meerhout in de Antwerpse Kempen. In een flauwe bocht botste een moto op een boom. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de motorrijder te reanimeren, maar hij overleed op de plaats van het ongeval.

Bij het ongeval zijn geen andere voertuigen betrokken. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Een verkeersdeskundige kwam hiervoor ter plaatse. Voor de vaststellingen was de rijbaan lange tijd volledig versperd.