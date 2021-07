Mysteries ontrafeld: "Ons Heerens Boompje" in Poperinge is een magische plek, en dat is niet om (mee) te lachen.

Vroeger hadden mensen het vooral over de kracht van het beeldje, van de kapel en de haag. Sinds een aantal jaar is er meer aandacht voor de zwarte populier vlak naast de boom. Het is een grote, dikke boom die onderaan al flink wat schors kwijt is. Mensen geloven namelijk dat de schors geneeskrachtig is en leggen een stukje onder hun hoofdkussen of maken er thee van.

De zwarte populier in Poperinge is sowieso een uitzonderlijk zeldzame boom. Vanaf de 18e eeuw werd de zwarte populier verdrongen door de Canadese populier. Die is economisch interessanter omdat hij recht is, groter wordt en sneller groeit. De zwarte populier is een kromme boom, staat vol knobbels en de takken vallen makkelijk af. De zwarte populier is daardoor met uitsterven bedreigd in Vlaanderen.

Of de zwarte populier geneeskrachtig is, is een andere vraag. De schors en de knoppen worden in de volksgeneeskunde vooral gebruikt tegen ontstekingen en voor het verlagen van urinezuur. Daar is echter nog geen klinisch bewijs voor.

