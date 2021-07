Na 2 nachten in sporthal keert Scouts Lauwe vandaag terug naar huis

Woensdag overstroomde de kampplaats van Scouts Lauwe in Poulseur en spoelden heel wat materiaal en tenten weg. Daardoor bracht de scoutsgroep al voor de tweede keer de nacht door in een sporthal wat verderop in Comblain. Pas vanochtend keren ze terug richting Lauwe.

Mira Hanssens van de scouts: "We hebben van andere scoutsen gehoord uit de regio die gisterenochtend zijn vertrokken, dat ze pas 's avonds zijn thuis geraakt omdat het druk is op de weg. Ze moesten veel omwegen maken en stonden vast in de file. Ook hier in de regio zijn de hoofdwegen niet bruikbaar. Ze zeiden ons dat het vandaag zou meevallen en dus vertrekken wij straks."

Een bus uit Menen komt de scouts van Lauwe vanochtend om negen uur ophalen. Ze hopen tegen de middag of vooravond terug thuis te zijn.