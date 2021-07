Negen verdachten opgepakt in nieuw internationaal drugsonderzoek

Het onderzoek kwam op gang dankzij de Sky ECC-zaak, waarbij speurders versleutelde telefoontoestellen konden kraken. Met die telefoons communiceerden drugscriminelen met elkaar, maar de politie kon hierbij meelezen.

In het nieuwe onderzoek ging de politie in België en Griekenland over tot een reeks huiszoekingen en dat leverde de vondst op van om en bij de 500.000 euro cash geld, diverse luxegoederen en -voertuigen, meer dan 20 kilogram hasj, cryptofoons, vuurwapens.

Er werd ook zwaar vuurwerk gevonden, zoals werd gebruikt bij recente aanslagen in Antwerpen. Of er een verband is met die aanslagen, maakt volgens het parket voorwerp uit van verder onderzoek.



Zeven van de opgepakte verdachten werden uiteindelijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zes verdachten - tussen de 24 en 30 jaar oud - werden aangehouden, de zevende werd onder elektronisch toezicht geplaatst. Maandag verschijnen ze voor de raadkamer.