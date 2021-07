Nieuwpoort zet in op minder zwerfafval met dilemma-peukenbak aan het skatepark

De badstad Nieuwpoort zet interactieve sigarettenboxen in om zwerfvuil tegen te gaan. Aan het skatepark waren sigarettenpeuken al langer een probleem. "Vroeger werder er in het skatepark in 1 week tijd meer dan 130 peuken op de grond gegooid", vertelt Robbe Dheuninck, jeugdopbouwwerker bij stad Nieuwpoort.

In samenwerking met Mooimakers en de schepen van Sport en Jeugd, Bert Gunst (CD&V) werd een interactieve dilemma-peukenbak aangekocht. "Boven de asbak hangt een vraag die mensen kunnen beantwoorden met één van de 2 mogelijkheden. Je kan dus het antwoord aan de linker- of rechterkant kiezen door gewoon jouw sigarettenpeuk in het juiste vak te steken. Die heb ik zelf ontworpen en kan ik na een tijdje weer veranderen. Voor de allereerste test begonnen we met een simpele skatersvraag op maat van de jongeren hier: Kan jij een kickflip?", legt Robbe uit.

Ook de achtergelaten blikjes en papiertjes op het skatepark moeten verminderen. "We hebben de vuilnisbakken dichter gezet bij de plaatsen waar de skaters tussendoor rusten. Vroeger stonden die verstopt in een uithoek, maar nu staan ze in het zicht en ook binnen handbereik om het afval weg te gooien. Dus hopelijk helpen deze kleine dingen ons al iets verder naar een mooier skatepark", vertelt jeugdopbouwwerker Robbe.