Zo kunnen we we ons wapenen tegen deze "nooit geziene" wateroverlast: "Bij onze kwetsbaarheid liggen de oplossingen"

"We verwachten in de toekomst vooral een daling van de koudegolven en een toename van hittegolven. En er komt ook meer droogte en extreme regenval. Dat klinkt een beetje raar, maar het zijn twee zijden van dezelfde medaille die de klimaatverandering is. Het principe is het volgende: een warmere atmosfeer kan een grotere hoeveelheid water bevatten vooraleer die verzadigd geraakt. Dat betekent dat we langere perioden kunnen hebben zonder regen, maar wanneer het regent, is er meer water in de atmosfeer aanwezig die er in één pak kan uitvallen."