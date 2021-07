Ongeziene taferelen voor hulpverleners: "Gaan bekijken of we psychologische hulp moeten aanbieden"

Ook bij hulpverleningszone Taxandria in de Antwerpse Noorderkempen zijn ze onder de indruk van de gebeurtenissen. "Als we de beelden binnenkrijgen van de ploegen ter plaatse, dan is dat onbeschrijflijk. Dit is ongezien in ons land", zegt commandant Luc Faes. Het was voor de brandweerlui niet evident om hulp te bieden, onder andere door de stroming. "Wat ze daar meemaken is hallucinant."

De commandant overweegt ook psychologische hulp te voorzien voor de hulpverleners. "We denken er over na om de mensen die naar het rampgebied zijn gegaan samen te brengen. Op die manier kunnen ze hun verhaal kwijt aan elkaar, dat kan helpen met de verwerking."