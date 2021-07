Ook andere Voerdorpen getroffen door wateroverlast

Het water van ‘De Beek’, die ook de voetbalvelden aan de Berneauweg in ’s-Gravenvoeren blank had gezet, liep via weilanden en velden naar ’s-Gravenvoeren. “Onze kelders en de tuinen liepen overvol. Er was geen houden aan", zegt eigenaar Michaël Daniels.

Moelingen kreeg woensdag de volle laag. Vrijdag werd daar nog met man en macht gewerkt. “Deze overstroming was veel erger dan in 2018. Nu stond het water 1,50 meter hoog in de woning, de keuken en de veranda. Hoewel alles toen reeds verhoogd was in en rond onze woning. In de veranda en de woning op het gelijkvloers is niets meer bruikbaar. We kunnen alles naar de schroothoop afvoeren", zucht Michaël Herens. Intussen was er nog geen doorgang mogelijk richting Hallembaye en Riemst. De spoorweg is er nog steeds afgezet. Ook de wegen die naar Moelingen leiden zijn nog versperd en moeten worden vermeden. Her en der zijn nog beschadigde meubels en mensen die huisraad proberen schoon te spuiten.

In ’s-Gravenvoeren zorgde de Beek - geen beekje, maar een grote riolering - voor overlast. Ook de Voerbeek had woensdag lelijk huisgehouden. Het Voertheater aan de Dreesch bereikte zijn hoogste stand en het water zette een deel van de omliggende straten blank. In het Bovendorp was er waterschade aan de buiteninstallatie van de feesttent The Golden Horse. Ook in Teuven waren er problemen aan de Gulp en in het dal van Gieveld. In Sint-Martens-Voeren kwam een deel van het dorp onder water te staan. Modder en steengruis stroomden uit de holle wegen vanuit de Weersterheide en veldwegen langs de begraafplaats richting centrum van dit kerkdorp. Voor de volgende dagen wordt er droger weer voorspeld. Het is afwachten of Voeren dan hopelijk weer op adem kan komen.