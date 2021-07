Ook in Halen nog steeds waterproblemen, rivier Velpe buiten oevers getreden

In de aanhoudende regenval van deze zomer ontsnapte Halen tot nu toe aan wateroverlast, maar gisteravond moest Halen er toch aan geloven. Na het overlopen van de plaatselijke rivier, stonden heel wat straten in een mum van tijd blank. De stad liet massaal zandzakjes aanrukken en in een dijk van de Velpe werd een bres geslagen om het water in het Halensbroek te laten lopen. Toch bleef het niveau in de loop van de nacht nog stijgen.

"Er zijn twee wachtbekkens in de buurt, eentje in Hoeleden en in Halen zelf in de Zepstraat. Beiden hebben zich volledig gevuld, waarna het centrum is ondergelopen", legt burgemeester Erik Van Roelen. "Op een bepaald moment is het zeer snel gegaan omdat stroomopwaarts nog een massa water uit de lucht kwam vallen." De omgeving van de Velpe en de Gete werd voor alle verkeer afgesloten.