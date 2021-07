Ook verplichte evacuaties uit voorzorg in onder meer Maasmechelen

Het peil van de Maas stijgt nog verder, tot zorgwekkende hoogtes. In Kotem ging het water al over de dijk, er worden zandzakjes geplaatst. “Voor Vugt, Leut en Meeswijk hebben we nog een vrijwillige evacuatie”, zegt waarnemend burgemeester Tanja Imbornone (CD&V) van Maasmechelen. “Dat betekent dat we de mensen vragen om hun huis te verlaten en als ze kunnen bij familie of vrienden de nacht door te brengen. Voor Kotem en een groot deel van Boorsem hebben we wel de opdracht gegeven voor een verplichte evacuatie.”

Toch wil niet iedereen vertrekken. “Brandweer en politie gaan van deur tot deur om de bewoners hiervan op de hoogte te brengen. Mensen die zelf geen opvang hebben, kunnen terecht in het cultureel centrum. Als ze er zelf kunnen geraken met de auto, kunnen ze er zich gewoon melden. Mensen die er niet kunnen geraken, kunnen het noodnummer bellen. Dan zorgen we voor vervoer. Zij moeten wel het noodnummer 089/76.98.10 of 089/76.98.11.”

Het crisisoverleg in Maasmechelen eindigde na 1 uur vannacht, om 8 uur staat er nieuw overleg gepland.