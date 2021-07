Parlementaire onderzoekscommissie brengt bezoek aan Zwijndrecht: "Wantrouwen blijft groot"

Vanmiddag ging het richting Zwijndrecht, waar een bezoek werd gebracht aan de site van 3M en aan de Oosterweelwerf. Voor commissievoorzitter Hannes Anaf (Vooruit) waren de gesprekken met burgers het interessantst. "De mensen hebben heel veel wantrouwen tegenover de aanpak van dit dossier", legt Anaf uit. "Dat rapport zal dat wantrouwen niet helemaal wegnemen."

"Er zijn toch wel nog enkele kritische vragen te stellen over dat rapport, onder meer over de norm van 70 microgram PFOS per kilogram grond die wordt gehanteerd. Mensen zijn nog niet helemaal gerustgesteld, dat is wel duidelijk."

Nu gaat de onderzoekscommissie alle documenten rond het PFOS-dossier bestuderen. Vanaf 20 augustus komt een nieuwe reeks hoorzittingen. "Ons rapport moet duidelijkheid scheppen over wie wist wat en wanneer", zegt Hannes Anaf. Daarnaast komen er ook aanbevelingen om dergelijke milieuschandalen in de toekomst te vermijden. "De bedoeling is dat we ons eindrapport opleveren tegen eind januari 2022", aldus Anaf.