Predikherenbibliotheek in Mechelen versterkt aanbod voor slechtzienden: "Iedereen moet zich goed kunnen voelen in de bibliotheek"

Het initiatief moet ervoor zorgen dat ook slechtzienden terecht kunnen in de bibliotheek. "Dat is belangrijk, want ik ben zelf van kleinsaf slechtsziend en vroeger had ik het in een bibliotheek of boekenwinkel altijd moeilijk met mijn handicap", vertelt Boogmans. "Ik wil dat iedereen zich goed kan voelen in de bibliotheek en dat ook mensen met een visuele of andere leesbeperking toegang hebben tot alle lectuur."