Rapporten over zaak-Haouach en Moslimbroederschap in de maak

Even later kwam aan het licht dat de naam van Haouach opdook in een nota van de Staatsveiligheid. Daarin zou ze in verband worden gebracht met de Moslimbroederschap, een omstreden politiek-religieuze beweging. Haouach zou contacten hebben gehad met leden van de Moslimbroederschap, al vermeldt de Staatsveiligheid ook dat het mogelijk is dat ze zich daar niet - of niet ten volle - van bewust was.

Delen van de nota van de Staatsveiligheid verschenen eerder deze week op de RTBF, een dag later werd ze integraal op de website van De Standaard gepubliceerd.

Op vraag van verschillende Kamerleden zal er nu ook een rapport over de Moslimbroeders en over andere religieuze groepen en hun invloed in ons land worden opgesteld. Serge Lipszyc, de voorzitter van het Comité I, heeft het initiatief genomen om een verslag op te vragen over de behandeling van het dossier van Haouach.