Rood weekend op Europese wegen door vakantieverkeer, maar ook extra files in Ardennen en Duitsland na wateroverlast

Zaterdag wordt in deze drie landen een rode dag. Touring verwacht erg moeilijk verkeer met lange files tussen 9 uur ’s morgens en 5 uur ’s middags, met een piek kort na de middag.

Hou er rekening mee dat in Duitsland de zogenoemde ‘Linksrheinische Autobahn’ of de A61 van Kerpen naar Koblenz voorlopig dicht is door wateroverlast. VAB waarschuwt verder ook al sinds gisteren dat er hinder is door water op de A3 van Keulen naar Frankfurt, en dat is uitgerekend hét alternatief voor de A61. Richting Frankfurt rijden is momenteel erg moeilijk. Je kan de situatie in het westen van Duitsland hier op de voet volgen.