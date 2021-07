Solidariteit na waterellende komt overal op gang: van inzamelacties tot gratis pizza's voor hulpverleners: "We moeten mekaar helpen"

Anka Kebab in Kortenaken heeft de vrijwilligers en medewerkers van de gemeentediensten in Geetbets en Kortenaken getrakteerd op gratis pizza's om hen te bedanken. Zaakvoerder Huseyin Demirci vindt het maar normaal dat mensen elkaar helpen in noodsituaties: "We hebben dat vorig jaar ook gedaan voor de woonzorgcentra bij de eerste lockdown", zegt hij. "We moeten mekaar gewoon helpen in moeilijke tijden en het enige wat ik op dat moment kon doen was pizza's bakken zodat de vrijwilligers en medewerkers ook konden eten en drinken. Ze waren daar heel blij mee. Mensen helpen is iets wat ik van mijn ouders geleerd heb", zegt Demirci trots. Hij bakte in totaal zo'n 50 pizza's.