Situatie in Maaseik gespannen: leger, brandweer en civiele bescherming ter plaatse

In de gemeenten in Limburg langs de Maas, blijft de toestand gespannen. Het waterpeil van de Maas is stabiel, maar zakt moeilijk. In Heppeneert (Maaseik) staat de dijk daar onder druk. Leger, politie en civiele bescherming staan klaar als de dijk het zou begeven. Het water van de Maas zakt langzaam maar zeker.



Intussen heeft de civiele bescherming ook nog de laatste verstevigingen aan de dijk gevoerd. Op enkele plekken is het water al aan het stijgen in Heppeneert, wat erop wijst dat het zich onder de dijk door een weg aan het zoeken is. Enkele huizen in Aldeneik hebben beperkte waterschade. Bewoners die hun huis hadden verlaten, kunnen nog niet terug. Daarvoor is het te vroeg. Burgemeester Johan Tollenaere noemt de situatie kritiek. "Het water zakt zeer langzaam, een centimeter per uur. Het is nog te vroeg om victorie te kraaien. Onze oevers en dijken worden enorm geteisterd en we moeten het de komende uren nog goed monitoren."