Topman van militaire inlichtingendienst ADIV moet plaats ruimen na zaak-Jürgen Conings

De zaak-Jurgen Conings kost dan toch iemand de kop: bij de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, kortweg ADIV, moet topman Philippe Boucké plaats ruimen, zo laat Defensie weten.

"Generaal-majoor Boucké heeft in het tijdbestek dat hij de dienst geleid heeft al zijn energie gestoken om de jarenlange gekende problemen op te lossen", klinkt het. "De complexiteit van de problemen, versterkt door de gebeurtenissen van de voorbije weken, hebben het hem onmogelijk gemaakt te slagen in zijn opdracht", luidt het.

In een rapport was het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, kritisch voor de ADIV, die "ernstige fouten" heeft gemaakt in het dossier van Jürgen Conings. Ook de legertop erkende meermaals dat er fouten waren gemaakt.