Twintiger trekt regio rond met aanhangwagen, bootje en pompen: "Ik wil iets betekenen voor wie in nood verkeert"

Sam was emotioneel zo aangedaan door de oproep van de man in Pepinster dat hij iets wil betekenen voor de wie in nood verkeert. En daarom steekt hij de handen uit de mouwen in Beersel met pompen en zijn bootje: "Ik heb meteen alles laten vallen. Ik werk als zelfstandige in de bouw, maar toen ik vaststelde dat onze regio getroffen werd door de hevige regenbuien, ben ik meteen in actie geschoten. Ik plaatste een oproep op Facebook en kreeg al een honderdtal reacties", zegt hij aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Dat bootje heeft hij uiteindelijk niet vaak nodig gehad, maar zijn aanhangwagen en pompen kon hij wel veel mensen helpen. Dat deed hij tot vannacht half vier.