Veerle Heeren keert terug als burgemeester: "Rustperiode heeft veel deugd gedaan"

Veerle Heeren (CD&V) is vanaf vandaag weer burgemeester van Sint-Truiden. In mei deed ze genoodzaakt een stap opzij, want toen bleek dat ze voorrang had gekregen bij haar vaccinatie en ook voor anderen voorrang had gevraagd. Het onderzoek naar die omstandigheden loopt wel nog. "De rustperiode die ik op doktersadvies heb genomen, heeft mij goed gedaan en gaf mij de mogelijkheid om alle vragen van Audit Vlaanderen te beantwoorden", klinkt het.